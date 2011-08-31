〔路透调查〕上周美国原油库存料增加,受战略储油释出及艾琳飓风影响

路透班加罗尔/纽约8月30日电---周二公布的路透调查显示,美国商业原油库存上周料为增加,因战略石油储备持续释出,以及东海岸炼厂产能利用率受艾琳飓风影响而下降.

10名受访分析师中,六名预期在截至8月26日止当周,美国原油库存料增加,平均预估为增加38万桶.

能源资料协会(EIA)上周三公布的资料显示,截至8月19日当周,原油库存减少220万桶,因进口下降以及炼厂产能利用率上升所致.该周的原油进口量日均减少47.7万桶至877万桶.

分析师预估在截至8月26日止当周,进口下降料持续令库存增幅受限.而来自战略石油储备的额外供应可能已经增加库存水平.

"我预估会增加100万至200万桶,理由是我们无法再隐藏来自战略石油储备的450万桶石油,"纽约Citi Futures Perspective的分析师Tim Evans说.

美国石油协会(API)周二公布的数据显示,国内原油库存增加510万桶,汽油库存下滑310万桶,馏分油库存增加27.6万桶.炼厂产能利用率下降2.1个百分点.

官方的EIA预定周三美东时间上午10:30公布其库存数据.

炼厂加工量可能因企业在艾琳飓风来袭前采取防范措施而下滑,不过大多数分析师认为要到下一周的数据才会见到较大的影响.加工量减少将有助于增加东海岸的原油库存.

在这项调查中,分析师预估上周炼厂产能利用率料下滑0.4个百分点.

汽油库存料将平均减少105万桶,因企业在夏季驾车出游的季节结束之前消耗汽油库存.

馏分油库存上周料仍持续走高,预估增加63万桶,8月19日当周为增加170万桶.(完)