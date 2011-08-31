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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 10:35 BJT

《外汇动态》日圆走坚,因日本出口商月底买盘进驻

0214GMT--交易员说,日圆在亚洲盘初微涨,因有月底日本出口商的买盘,除此之外,市况淡静.

美元/日圆JPY=下跌0.1%,报76.63日圆,但是76.50日圆附近的亚洲投资人买盘提供支撑.欧元/日圆EURJPY=下跌0.2%,报110.55日圆,在一目均衡转换线切入位110.485略上方获支撑.(完)

--编译 李婷仪;审校 蔡美珍

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