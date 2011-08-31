《热点透视》博地能源50亿美元收购澳洲对手,如今看来可能买贵了

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撰稿 Christopher Swann 编译 蔡美珍

路透纽约8月30日电---澳洲Macarthur CoalMCC.AX终于向美国煤业巨擘博地能源BTU.N及钢铁业霸主安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)低头.一年多之前,博地能源第一次企图买下对手Macarthur,如今博地能源与安赛乐米塔尔出价提高到48亿澳元(51亿美元),联手收购成功,Macarthur的制钢煤炭资源及亚洲版图成为囊中之物.但在这段过程中,全球经济成长前景已经趋淡.需求将必须守住水准,收购价格才算合理.

博地能源有不少理由对Macarthur紧追不舍.Macarthur是优质冶金煤的大型生产商,而且座落位置接近全球成长最快的几个市场.此外,博地能源已经在澳洲经营业务,这项收购案将让它更容易取得有限的航运码头空间.同时,Macarthur坐拥大量矿藏,原本已计画未来几年产量将提高近一倍.

博地能源去年提出收购时,遭到漠视.如今,有了Macarthur的持股16%大股东安赛乐米塔尔支持,Macarthur的经营团队终于同意收购交易.每股16澳元的收购价甚至和博地能源去年一度提出的一样--博地能源後来降低了出价.不过,这次收购条件也多了一笔0.16澳元股利,而且一年多来经济情势转变,现在看起来这笔交易对Macarthur更有利,而对博地能源则是代价更加昂贵.

别的不说,澳元兑美元从去年春季以来已经升值约20%,这笔收购案的美元价格也水涨船高.此外,今年年初澳洲发生严重水灾之後,Macarthur产量恢复的速度缓慢.博地与安赛乐米塔尔出价所反映的Macarthur企业价值,是Macarthur 2012年预估未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的9.9倍,根据小型投行Brean Murray, Carret & Co.计算,相较于澳洲同业平均8.6倍的水准,算是溢价收购.换个角度来看,根据券商Raymond James的资料,博地相当于以每吨17.75美元的代价,取得Macarthur的煤矿储藏,美国矿业公司Walter EnergyWLT.N去年12月买下加拿大Western CoalWTN.TO,则是相当于每吨15美元的代价.

另一方面,冶金煤的价格已经大涨.不过收购价的估值看起来仍然显得偏高,特别是如果考量到全球经济成长停滞的风险增大,而这将打击需求并压低钢铁煤炭价格.大环境的改变或许可以说明为什麽Macarthur这次决定屈服.只要没有冒出另外一个抢亲对手,博地和安赛乐米塔尔就可以顺利实现战略计画.但要让这笔交易达到物有所值,宏观经济面的预测必须得实现.(完)