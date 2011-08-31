版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 31日 星期三 14:01 BJT

〔台股业绩〕广达第二季净利较上年同期成长5%符合预期,下半年出货将趋弱

路透台北8月31日电---全球最大笔记型电脑代工厂--广达(2382.TW)周三公布,第二季净利为53.7亿台币,大致符合市场预估,仅较上年同期成长约5%.

广达并表示,下半年的出货量将趋弱,但全年的笔记型电脑出货量将优于产业的平均表现.

广达去年第二季为净利51亿台币,今年第一季净利则为57.1亿台币,据汤森路透I/B/E/S,11位分析师原先预估广达第二季获利52亿.

广达股价收升1.91%,至58.7台币;加权股价指数.TWII则涨1.24%.(完)

参看广达相关新闻,请点选[2382.TW-CMN]

--记者 詹颖颐; 撰写 张雅菁; 审校 杨淑祯

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐