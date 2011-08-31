〔台股业绩〕广达第二季净利较上年同期成长5%符合预期,下半年出货将趋弱

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北8月31日电---全球最大笔记型电脑代工厂--广达(2382.TW)周三公布,第二季净利为53.7亿台币,大致符合市场预估,仅较上年同期成长约5%.
广达并表示,下半年的出货量将趋弱,但全年的笔记型电脑出货量将优于产业的平均表现.
广达去年第二季为净利51亿台币,今年第一季净利则为57.1亿台币,据汤森路透I/B/E/S,11位分析师原先预估广达第二季获利52亿.
广达股价收升1.91%,至58.7台币;加权股价指数.TWII则涨1.24%.(完)
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--记者 詹颖颐; 撰写 张雅菁; 审校 杨淑祯
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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