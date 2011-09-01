主要国家经济指标预测--9月1日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月1日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 8月 -- 51.33
0000 韩国贸易收支(亿美元) 8月初值 顺差17.0 顺差63.0
进口(较上年同期) +25.9% +25.0%
出口(较上年同期) +25.0% +25.2%
0130 澳洲资本支出(较前季) 第二季 +4.0% +3.4%
工厂/机械资本支出(较前季) +3.0% +2.4%
建筑资本支出(较前季) -- +4.5%
0130 澳洲零售销售 7月 +0.3% -0.1%
0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第二季 -- 9.7%
0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.4% +0.3%
(较上年同期) +2.4% +2.4%
0600 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -- +0.1%
(较上年同期) -- +2.8%
0715 瑞士零售销售 7月 -- +7.4%
0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 8月 51.0 53.5
0743 意大利Markit制造业PMI 8月 49.2 50.1
0748 法国CDAF制造业PMI 8月终值 -- 49.3
0753 德国制造业PMI 8月终值 52.0 52.0
0758 欧元区Markit制造业PMI 8月终值 49.7 49.7
0800 意大利薪资(较前月) 7月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.8%
0828 英国CIPS制造业PMI 8月 48.6 49.1
1230 美国非农生产率环比年率 第二季修正值 -0.5% -0.3%
单位劳工成本 +2.4% +2.2%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月27日当周 41.0 41.7
初请失业金人数四周均值(万人) -- 40.75
续请失业金人数(万人) 8月20日当周 367.0 364.1
1330 加拿大经季节调整的RBC制造业PMI 8月 -- 53.10
1400 美国建筑支出 7月 +0.2% +0.2%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 8月 48.5 50.9
2100 韩国外汇储备(亿美元) 8月 -- 3,110.3
2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第二季 +1.2% +3.0%
附:主要国家上两日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0130 澳洲民间信贷 7月 +0.2% +0.2%
房屋信贷 +0.4% --
0130 日本加班工资(较上年同期) 7月 +0.8% --
0500 日本房屋开工(较上年同期) 7月 +21.2% +4.8%
建筑订单(较上年同期) +5.7% --
0600 德国实质零售销售(较前月) 7月 持平 -1.6%
(较上年同期) -1.6% -1.9%
0800 意大利失业率 7月 8.0% 8.0%
0800 德国经季节调整的失业人数变动(万人) 8月 减少0.8 减少1
未经季节调整的失业人数(万人) 290 290
经季节调整的失业人数(万人) 295.1 --
经季节调整的失业率 7.0% 7.0%
0900 欧元区HICP(较上年同期) 8月初值 +2.5% +2.5%
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月初值 +0.3% +0.2%
(较上年同期) +2.8% +2.7%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +0.1%
(较上年同期) +2.2% +2.0%
0900 欧元区失业率 7月 10.0% 9.9%
1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.3% +0.4%
(较上年同期) +4.7% +4.8%
1100 美国抵押贷款市场指数 8月26日当周 631.7 --
再融资指数 3,381.7 --
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(人) 8月 51,114 --
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 8月 增加9.1 增加10.0
1230 加拿大GDP(较前月) 6月 +0.2% +0.1%
(较前季) 第二季 -0.1% --
GDP环比年率 -0.4% +0.1%
GDP隐性平减指数 +0.5% --
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 8月 56.5 53.5
1400 美国工厂订单 7月 +2.4% +1.9%
耐久财(耐用品)订单 7月修正值 +4.1% --
扣除运输的耐久财订单 +0.9% --
扣除国防的耐久财订单 +2.6% --
扣除飞机的非国防资本财订单 -0.9% --
2245 新西兰贸易条件指数(较前季) 第二季 +2.3% +2.0%
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.9% +0.4%
(较上年同期) +5.3% +4.8% (完)
--整理 龚芳/侯向明;审校 李爽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。