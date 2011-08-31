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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 11:47 BJT

〔新西兰经济〕全球变数令成长放缓,央行应延至明年中升息--NZIER

路透惠灵顿8月31日电---新西兰经济研究所(NZIER)周三表示,新西兰经济成长将因全球前景变数而放缓,该国央行应延至明年升息.

NZIER在季度经济预估中指出,新西兰2011年经济料成长1.4%,到2012年可望成长2.6%.

该智库6月时预估今、明两年成长率分别为0.3%和3.7%.

"新西兰经济正在恢复,但疲弱的全球增长对其复苏构成威胁."NZIER首席经济师Shamubeel Eaqub在声明中称.

新西兰第一季经济未受基督城地震的影响,意外成长了0.8%.包括零售销售、建筑许可等近期数据也显示经济正在加速.

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