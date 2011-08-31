〔新西兰经济〕全球变数令成长放缓,央行应延至明年中升息--NZIER

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿8月31日电---新西兰经济研究所(NZIER)周三表示,新西兰经济成长将因全球前景变数而放缓,该国央行应延至明年升息.
NZIER在季度经济预估中指出,新西兰2011年经济料成长1.4%,到2012年可望成长2.6%.
该智库6月时预估今、明两年成长率分别为0.3%和3.7%.
"新西兰经济正在恢复,但疲弱的全球增长对其复苏构成威胁."NZIER首席经济师Shamubeel Eaqub在声明中称.
新西兰第一季经济未受基督城地震的影响,意外成长了0.8%.包括零售销售、建筑许可等近期数据也显示经济正在加速.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。