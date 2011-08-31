〔台股业绩〕仁宝第二季净利同比降49%,至32.8亿台币

路透台北8月31日电---全球笔记型电脑制造大厂--台湾仁宝(2324.TW)周三公布,第二季净利同比降49%,至32.8亿台币.

仁宝去年第二季净利64.37亿台币,今年第一季则是34.07亿.

仁宝先前已透露,第二季笔记型电脑出货料仅较上季成长5%,在原先预估的成长5-10%的下缘.至于下半年笔记型电脑出货量较上半年成长15-20%.[ID:nCT0457349]

在前景疲弱下,全球个人电脑大厂惠普(HPQ.N)、戴尔DELL.O及宏基(2353.TW)已先後发布悲观展望.而龙头惠普甚至宣布停止平板电脑业务,并评估分拆PC业务,为PC产业投下震撼弹.[ID:nCT0473895]

仁宝及对手广达(2382.TW)今日分别举行业绩说明会,市场关注两大代工厂对下半年需求以及长线个人电脑展望演变的解读.

仁宝今日收盘大涨4.36%,报31.1台币;大盘加权股价指数.TWII则收升1.24%.(完)

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