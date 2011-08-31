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市场报道 | 2011年 8月 31日 星期三 13:12 BJT

〔日本数据〕7月房屋开工较上年同期增加21.2%,为连续第四个月上扬

路透东京8月31日电---日本国土交通省周三公布,7月房屋开工较上年同期增加21.2%,为连续第四个月上扬,反映出政府对节能房屋激励结束前需求激增以及3月震灾引发的供应紧俏状况缓解.

该数据远高于市场预估的增长4.8%.6月为上升5.8%.

50家大型建筑公司7月接到的建筑订单较上年同期增加5.7%.

参看完整表格,请点选国土交通省网站,网址为(here)(完)

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--编译 杜明霞;审校 张若琪

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