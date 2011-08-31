〔台湾个股〕仁宝下修全年笔记型电脑出货量12.5%至4,200万台

路透台北8月31日电---在全球景气复苏脚步不明下,全球笔记型电脑制造大厂--台湾仁宝(2324.TW)周三表示,第三、四季笔记型电脑出货量均持平第二季,全年出货量则由4,800万台,下修至4,200万台.

公司总经理陈瑞聪在投资人说明会上表示,第三季毛利率有机会持平第二季.而惠普(HPQ.N)分拆业务短期对PC产业影响不大.

仁宝6月底间曾表示,第二季笔记型电脑出货较上季成长5%.至于下半年笔记型电脑出货量较上半年成长15-20%.[ID:nCT0457349]

仁宝稍早公布,第二季净利同比降49%,至32.8亿台币.仁宝去年第二季净利64.37亿台币,今年第一季则是34.07亿.

在前景疲弱下,全球个人电脑大厂惠普(HPQ.N)、戴尔DELL.O及宏基(2353.TW)已先後发布悲观展望.而龙头惠普甚至宣布停止平板电脑业务,并评估分拆PC业务,为PC产业投下震撼弹.[ID:nCT0473895]

仁宝今日收盘大涨4.36%,报31.1台币;大盘加权股价指数.TWII则收升1.24%.(完)

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