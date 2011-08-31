〔台湾债市〕100/6殖利率收平,交易商抛补等待美国经济数据公布

路透台北8月31日电---台湾五年期公债100/6殖利率周三收平,扭转早盘偏多走势.虽有昨晚美债价格上涨的激励,令殖利率一度向1.00%关卡测试,但多方因近关情怯且股市尾盘走强,令终场跌幅完全收敛.

市场人士认为,台债长券端因卖方惜售,买盘也不愿追价,近期成交不易.在9月8日新10年券100/9开始发行前交易之前,盘面上只剩下五年券100/6随着美债与台股走势上下震盪,交易商料以区间抛补为操作手法.

"要注意流动性风险啊,这种量是没什麽操作策略的."大型金融机构交易主管称.

他认为,债市要等到100/9筹码出来後,交易才会趋于活络."因为20、30年券都死了,五年也没什麽好玩."

台湾股市周三收高1.24%,加权指数.TWII涨95.17点,报7,741.36点.大盘自22日的低点7,248.69点反弹,累积涨幅已500点.

美国公债价格周二跳涨,因美国消费者信心下跌燃点对美联储将推出更多经济刺激措施的希望,打压公债收益率(殖利率)接近本月稍早创下的纪录低位.指标10年期公债US10YT=RR价格上升19/32,收益率报2.19%,较周一跌7个基点.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO 0.00 1.0170 1.0008-1.0170 367.5

10 100/5 A00105=TWO +1.20 1.4350 1.3986-1.4350 51.0

交易商指出,本周台债料随美国采购经理人指数(PMI)、非农就业等数据公布後,全球金融市场的反应而波动.此外,台湾央行的调控措施,如9月初是否持续标售1,000亿台币的364天期存单,也是观察重点.

"我相信美国制造业数据会蛮差的,市场仍预期美联储将推出振兴经济的措施."一证券商交易主管说.

近期股市的跌深反弹走势能否持续,也值得留意.他认为,今日大盘续涨,整体气势偏多.後市将可望上探7,800点,甚至是8,000点附近的季线关卡.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)8月初讨论了一系列可以采用的非常规工具,以提振经济,其中一些理事要求采取大胆的新举措,支撑萎靡不振的经济复苏.[ID:nCN1934119]

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/5 A00105=TWO 1.4350

5 100/6 A00106=TWO 1.0170

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)