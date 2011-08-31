〔台湾汇市〕台币兑美元收升1.5分,台股上涨且出口商抛汇

路透台北8月31日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘微升1.5分.早盘在台股小涨和国际美元偏强的牵引下,台币开盘不久即陷入狭幅整理,场上以实质抛补居多;午後韩元走强,加上月底出口商抛汇需求,令台币走势偏升,不过整体交投气氛仍嫌保守.

交易商指出,尽管于现汇市场中,交易量能并无明显缩小,但在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,一周期美元/台币换汇折价点持于平盘附近,显示市场交投缺乏方向.本周陆续有美国非农就业报告等就业数据公布,盼能寻求进一步宽松政策的指引.

"市场没有方向,加上央行的稳定政策下,台币短线应该不太动,...能见度并不高."一位本地银行人士说.

汇银人士预估,明日美元/台币的交投不脱盘整,主要区间料落在28.95-29.05元.

台湾股市加权股价指数.TWII收盘大涨1.24%,报7,741.36点;周三外资及陆资在台股买超62.58亿台币,上交易日为卖超38.63亿.[ID:nCT0393598]

东京汇市中,欧元EUR=周三承压,因市场对欧元区主权债务危机的担忧重燃;美元也走势困顿,之前公布的美国联邦储备理事会(美联储,FED)8月9日会议记录提升了市场对更多刺激政策的预期.[FRX/CN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.020 29.035 29.000-29.050 29.040 8.06 7.13

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.005 29.023 29.001-29.045 29.025 3.54 2.82

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.075/-0.065 -0.080/-0.060

美元/台币六个月期 -0.435/-0.400 -0.410/-0.400

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