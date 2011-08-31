〔外汇期权〕波动率持续全线承压,现汇区间波动--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR伦敦8月31日电---汇率选择权波动率今日持续全线承压,现汇呈区间波动.
一个月期英镑/美元波动率测试10.0%下方,一个月期欧元/英镑波动率跌至9.0%下方,双双创四周新低.
欧元/美元昨天跌落1.4400时的波动率升幅,已经回吐,一个月期价平选择权波动率目前由12.8%跌至12.5%下方,若欧元/美元持坚,波动率应会进一步下滑.
一个月期/delta值为0.25的欧元/美元选择权风险逆转指标在四周低点约2.9%,偏向欧元卖权.一年期价平选择权波动率微跌,报13.6%,上周为13.8%.
一个月期美元/瑞郎波动率在近期低点16.0%上方仍有需求,一个月期欧元/瑞郎波动率守住昨日的微升水准,约报17.0%,上周尾段在16.25%获得需求.
美元/日圆仍然迟滞--现汇牢牢守在76日圆区间高端,波动率承压--一个月期价平选择权波动率几近持平,约在10.7%,一个月期风险逆转指标在0.9%,偏向日圆买权.
一个月期澳元波动率进一步跌至13.65%.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张涛
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。