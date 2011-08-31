〔外汇期权〕波动率持续全线承压,现汇区间波动--IFR

IFR伦敦8月31日电---汇率选择权波动率今日持续全线承压,现汇呈区间波动.

一个月期英镑/美元波动率测试10.0%下方,一个月期欧元/英镑波动率跌至9.0%下方,双双创四周新低.

欧元/美元昨天跌落1.4400时的波动率升幅,已经回吐,一个月期价平选择权波动率目前由12.8%跌至12.5%下方,若欧元/美元持坚,波动率应会进一步下滑.

一个月期/delta值为0.25的欧元/美元选择权风险逆转指标在四周低点约2.9%,偏向欧元卖权.一年期价平选择权波动率微跌,报13.6%,上周为13.8%.

一个月期美元/瑞郎波动率在近期低点16.0%上方仍有需求,一个月期欧元/瑞郎波动率守住昨日的微升水准,约报17.0%,上周尾段在16.25%获得需求.

美元/日圆仍然迟滞--现汇牢牢守在76日圆区间高端,波动率承压--一个月期价平选择权波动率几近持平,约在10.7%,一个月期风险逆转指标在0.9%,偏向日圆买权.

一个月期澳元波动率进一步跌至13.65%.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张涛

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