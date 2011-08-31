〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

中国保监会副主席称保险公司非理性举牌“欠思考” 境外投资应行动谨慎

路透上海2月9日 - 中国保监会副主席陈文辉周三表示，过去一段时间，一些保险公司在股市中的非理性举牌造成了不良影响，对于行业形象产生了损害，“做事情不应该这么血腥和欠思考”。