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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 16:27 BJT

《外汇动态》澳元/英镑不太可能重探7月高位--Westpac

0813GMT---Westpac在报告中指出,澳元/英镑短期内可能上探0.6600上方,但不太可能重探7月高位0.6774,而这使得汇价有可能跌至0.6400.

"汇价即便续贬,空间都将有限,主因英国经济疲弱,"Westpac策略师Sean Callow表示.

澳元/英镑已脱离7月高点,因避险情绪升温,而市场仍预计澳洲央行将积极降息.这种情况不太可能发生,而市场将降低这些预期,进而为澳元提供些许支撑.

澳元/英镑目前持平为0.6544.(完)

--编译 龚芳;审校 王冠中

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