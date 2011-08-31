〔台湾新债〕台化将标售五年无担债,为台塑集团六轻火灾停工後首见

路透台北8月31日电---台湾最大塑化集团--台塑集团旗下的台湾化纤(1326.TW)周三表示,将标售今年度第二期无担保公司债,期限五年,金额计划40亿台币.此为六轻大火被勒令停工,且评等展望下调後,集团首家企业恢复标售公司债.

根据招标通知,这批公司债采固定利率计价,届满第四、五年时分别还本二分之一,就持券人而言,此将令存续期较一般五年券缩短.

台化将在9月5日截止投标,并在三天内公布结果.

台化所属的台塑(1301.TW)集团,为台湾主要公司债发行者;台化长期发行人评等为"twAA-",但评等展望在六轻工安事件後,遭中华信评由"稳定"调为"负向".[ID:nCT0386028]

台塑集团位于麦寮六轻工厂七月底发生大火.一年七次的火灾公安事故,迫使集团旗下的台塑石化(6505.TW)董事长王文潮与总经理苏启邑请辞负责.行政院也要求相关设施停工检查维修.[ID:nCT0471345](完)