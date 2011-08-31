〔日本个股〕索尼挑战平板电脑第二大品牌的目标可能受挫

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月31日电---日本索尼(6758.T)预定周三推出的新款平板电脑,将面临挑战领导品牌苹果(AAPL.O)及三星电子(005930.KS)的硬仗,特别是索尼新机的预期定价引发许多质疑.
索尼目前饱受电视部门亏损拖累之苦,急切需要推出新的热卖产品.
"索尼确实必须切入平板电脑市场,而且必须成功,"水户证券电子业分析师Keita Wakabayashi指出.
索尼曾表示,它的目标是取代三星,成为平板电脑第二大品牌;三星的Galaxy Tab系列仍远远落後苹果的iPad.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。