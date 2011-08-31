〔日本个股〕索尼挑战平板电脑第二大品牌的目标可能受挫

路透东京8月31日电---日本索尼(6758.T)预定周三推出的新款平板电脑,将面临挑战领导品牌苹果(AAPL.O)及三星电子(005930.KS)的硬仗,特别是索尼新机的预期定价引发许多质疑.

索尼目前饱受电视部门亏损拖累之苦,急切需要推出新的热卖产品.

"索尼确实必须切入平板电脑市场,而且必须成功,"水户证券电子业分析师Keita Wakabayashi指出.

索尼曾表示,它的目标是取代三星,成为平板电脑第二大品牌;三星的Galaxy Tab系列仍远远落後苹果的iPad.