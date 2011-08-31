〔台湾个股〕广达及仁宝悲观看待下半年笔电需求,致力提高非PC业务(更新版)

(新增细节)

* 广达第二季净利较上年同期成长5%

* 笔电代工厂均认为下半年需求疲弱

* 广达维持全年出货量成长10%

* 仁宝再次下修全年出货量至较上年衰退12.5%

路透台北8月31日电---在全球景气复苏前景不明下,两大笔记型电脑代工厂广达(2382.TW)及仁宝(2324.TW)不约而同,对下半年需求释出疲弱讯号;而在惠普等全球龙头个人电脑品牌厂正受到苹果(AAPL.O)产品夹击之际,代工厂也正试图提高非PC营收比重的突围之道.

在前景疲弱下,全球个人电脑大厂惠普(HPQ.N)、戴尔DELL.O及宏基(2353.TW)已先後发布悲观展望.而龙头惠普甚至宣布停止平板电脑业务,并评估分拆PC业务,为PC产业投下震撼弹.[ID:nCT0473895]

"还看不清楚我们笔电会不会成长,我们抱持保守的看法,"广达副董暨总经理梁次震在业绩记者会上称.

主要客户包括惠普、苹果、戴尔及联想(0992.HK)的广达表示,预估下半年出货量成长将仅较上半年成长5%,不过全年目标还是维持较去年成长10%不变.

反观主要客户宏基(2353.TW)正进行组织整顿的仁宝,则是更显悲观,预估包含旺季的下半年出货量将仅持平上半年,而全年目标则是再度由4,800万台下修至4,200万台,相当于较上年同期衰退12.5%;平板电脑亦由380万台下修至300万台上下.

"下半年整个需求并不强...,从客户来看,大家对未来的需求是比较弱的,"仁宝总经理陈瑞聪在投资人说明会上称.

广达第二季净利为53.7亿台币,大致符合市场预估,仅较上年同期成长约5%.[ID:nCT0393678];仁宝第二季则是较上年同期减49%,至32.8亿台币,主因上年同期出售业务的一次性收益使基期较高,且毛利受到挤压.[ID:nCT0393724]

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**惠普震撼弹**

继智慧型手机iPhone大卖,美国消费电子公司苹果(Apple)(AAPL.O)在去年4月开卖首款平板电脑iPad,大受消费者欢迎,挤压了笔记型电脑需求,让传统PC品牌厂及代工厂均在寻求突围之道.[ID:nCT0451597]

惠普宣布评估分拆PC业务,更令市场大为震惊.不过,两大代工厂均异口同声,在寻求业务多元化之际,不会放弃笔电业务.

陈瑞聪认为,此举应为惠普的策略运用,有助于管理效率提升,而非视PC为夕阳产业;尽管笔电市场不再有以往20%,甚至30%的成长,但他预期在品牌及代工产业都将有新一轮的整并,而有助竞争更为理性,且产业更为健康有活力.

在看好英特尔(INTC.O)推出的ULTRABOOK将刺激明年需求,仁宝明年料出货成长20%之余,陈瑞聪也指出明年非PC业务营收比重目标为提高至占25%.

同样在伺服器及云端等非传统PC业务脚步更为领先的广达,目标亦为非PC营收比重在今年底拉高至30%以上.

"云端是我们未来10年努力的方向,不同于过去20年的路线,"广达董事长林百里称."这对我们是肯定且有意义的路线.我们不再是纯代工模式."

Gartner分析师Tracy Tsai亦指出,PC需求将维持稳健,因为平板电脑无法取代传统PC,例如在政府及教育机构等领域.

"要朝更高毛利率的业务多元化需要时间,无法马上达到,研发及学习曲线都需要时间,"她称."他们不可能就这麽放手PC业务."

广达股价今年以来累计跌4.1%,优于仁宝的下跌19.5%.大盘.TWII同期间则是下跌13.7%. (完)

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