〔专栏节选〕中国三角债卷土重来？--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自9月1日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

中国经济状况恐怕比我们想像的还要糟，信用紧缩的後遗症，可能已经蔓延到台湾了。大家都没料到中国经济会硬着陆，毕竟这十年来，ＧＤＰ每年都以超过八％的速度在成长，大家都已经习惯了。

此外，中国境内的信用紧缩，也比主管机关预期得严重。台湾最新公布的国际收支统计数据，资本流入大幅减少，其中可能的因素之一，便是来自于此。

一件毫不相干的意外事故，可能是造成经济更恶化的源头。七月二十三日的温州高铁事故，造成四十人死亡，引爆人民的不满情绪，中国政府被迫暂停新铁路兴建工程计画。

在事故发生前，中国正展开一场史上第二大的公共工程计画，投入金额规模之大，仅次于美国五Ｏ年代的艾森豪州际公路系统。中国原本要斥资逾一兆美元来扩充铁路系统，由二ＯＯ九年的七万八千公里，增加至一二年的十一万公里，到二Ｏ年再进一步提高至十二万公里。中国光在铁路基础设施的投资支出，便足以为其往後十年，每年增加超过一％的ＧＤＰ。

面对商品价格带动的输入型通货膨胀压力，中国连续提高存款准备率以为因应，今年已经提升六次了。存准率上扬，将冲击到银行的放款能力；大部分央行认为，以调高存准率作为货币管理工具是过时的手段，效益不彰；因为所有的放款形式，不论好坏，都将因此遭到排挤。

然而若中国采取提高放款利率的现代政策，国营企业将无法承受，私人部门则受伤更重，特别是台湾最重要的中小企业。已经有迹象显示，中国大幅调高存准率，导致中国银行放款减少，台湾企业在另寻资金来源下，带动了台湾银行的放款成长。过去台湾的国际收支之所以出现盈馀，并带动豪宅不动产市场的高涨，是中小企业资金汇回所致。因此，我们可以合理假设，现在这些资金突然无法汇回台湾，恐将会产生反向的效果。

更糟糕的是，大量的铁路现代化工程计画暂停支出，加上已经相当紧俏的放款市场和疲弱的出口，恐将重演中国九Ｏ年代中期的三角债违约潮。

一九九一年中国为控制通膨，采取信用紧缩政策，银行承诺的资金无法放行，导致一大堆新推出的建设工程案紧急喊卡，建设公司无力支付已订购的建材原料；而九三年就在信用紧缩结束、消费大鸣大放年代前不久，进口铁矿砂和石油价格却出现飙涨，这与近几年我们所见的情况类似。当年，许多铁矿砂和石油制造商的产品卖不出去，因而无法支付进料的费用。再加上人民币大贬，与随之而来的亚洲金融风暴，令许多企业陷入经营困境。

今天，那些大幅仰赖中国铁道部讨生活的企业，可能面临相同命运。可是至今没人预测情况会如此发展。如果只是抱着空洞的期待，对实际情况是没有帮助的。(完)

--整理 张雅菁/

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.