〔专栏节选〕黄金是乱世花朵--今周刊「老谢开讲」

最近世界银行行长佐立克倡议，全球回到金本位时代，这只是一个理想，想必他是想匡正极度印钞票的歪风。真正要用黄金作准备，恐怕这个世界会瘫痪，因为全世界的黄金没有那麽多。

黄金大牛市已经历十一年，何处是尽头？谁也不知道，只是现在不宜买金。但是黄金绝对是观察世界经济荣枯的最佳指标，只要黄金无限度的飙涨，那麽这个世界铁定没希望，黄金才是真正乱世的花朵。 (完)