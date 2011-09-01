〔专栏节选〕黄金是乱世花朵--今周刊「老谢开讲」

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
性投资人对无限飙涨的金价，应当居高思危。
最近世界银行行长佐立克倡议，全球回到金本位时代，这只是一个理想，想必他是想匡正极度印钞票的歪风。真正要用黄金作准备，恐怕这个世界会瘫痪，因为全世界的黄金没有那麽多。
黄金大牛市已经历十一年，何处是尽头？谁也不知道，只是现在不宜买金。但是黄金绝对是观察世界经济荣枯的最佳指标，只要黄金无限度的飙涨，那麽这个世界铁定没希望，黄金才是真正乱世的花朵。 (完)
--整理 张雅菁/林高丽
注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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