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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 06:39 BJT

****澳新经济指标预测--9月1日-9月8日****

路透9月1日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

------------------------------------8月29日当周------------------------------

9月1日(四)

0130 澳洲资本支出(较前季) 第二季 +4.0% +3.4%

工厂/机械资本支出(较前季) +3.0% +2.4%

建筑资本支出(较前季) -- +4.5%

0130 澳洲零售销售 7月 +0.3% -0.1%

9月2日(五)

无重要经济数据公布.

------------------------------------9月5日当周------------------------------

9月5日(一)

0030 澳洲TD-MI基础通胀指标(较前月) 8月 -- +0.3%

0130 澳洲企业库存(较前季) 第二季 -- +0.4%

0130 澳洲企业总利润(较前季) 第二季 -- -2.0%

0130 ANZ总体招聘广告(较前月) 8月 -- -0.7%

9月6日(二)

0130 澳洲经常账(亿澳元) 第二季 -- 赤字104.5

0130 澳洲净出口对GDP的贡献 第二季 -- -2.40%

0130 澳洲房屋融资 8月 -- 持平

0130 澳洲政府支出 第二季 -- +0.8%

0430 澳洲央行公布利率决定 9月 -- 4.75%

9月7日(三)

0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- -1.2%

(较上年同期) -- +1.0%

9月8日(四)

0130 澳洲就业人数 8月 -- 减少100人

全职就业人数(万人) -- 减少2.22

就业参与率 -- 65.6%

失业率 -- 5.1% (完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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