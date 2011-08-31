〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数跳涨,受惠于海岬型货运交易大增

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦8月31日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三跳涨至将近八个月以来最高位,因大型海岬型船只的铁矿石和煤炭船运活动大增.
经纪商说,船只供过于求的情况日增,料将在未来数月令乾散货运价指数上涨受限.
整体指数上涨5.34%,或82点,至1,619点,逆转前三个交易日的跌势,在此次连续走跌之前,该指数连续11个交易日上涨,曾触及将近七个月以来的高点.
"指数走升是因为大西洋持续船只短缺,尤其是海岬型,"经纪商ICAP Shipping的乾散货运及基础资源研究主管Georgi Slavov说.
"另外,来自巴西的铁矿石和煤炭出口非常强劲,澳洲煤炭出口也终于赶上,"他说.澳洲今年的出口一度因为天候影响而受到冲击.
Slavov说,日本煤炭进口在今年初地震影响过後也正迎头赶上.
本月稍早该指数连续18个交易日下滑後降至逾三个月来的最低.目前走势仍然不稳,今年累计下跌逾10%.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI周二上涨11.36%,平均获利跳涨至每日19,610美元,是自从去年12月24日以来的最高位.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下滑0.49%,该型船舶日平均获利为13,035美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。