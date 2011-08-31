〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数跳涨,受惠于海岬型货运交易大增

路透伦敦8月31日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三跳涨至将近八个月以来最高位,因大型海岬型船只的铁矿石和煤炭船运活动大增.

经纪商说,船只供过于求的情况日增,料将在未来数月令乾散货运价指数上涨受限.

整体指数上涨5.34%,或82点,至1,619点,逆转前三个交易日的跌势,在此次连续走跌之前,该指数连续11个交易日上涨,曾触及将近七个月以来的高点.

"指数走升是因为大西洋持续船只短缺,尤其是海岬型,"经纪商ICAP Shipping的乾散货运及基础资源研究主管Georgi Slavov说.

"另外,来自巴西的铁矿石和煤炭出口非常强劲,澳洲煤炭出口也终于赶上,"他说.澳洲今年的出口一度因为天候影响而受到冲击.

Slavov说,日本煤炭进口在今年初地震影响过後也正迎头赶上.

本月稍早该指数连续18个交易日下滑後降至逾三个月来的最低.目前走势仍然不稳,今年累计下跌逾10%.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周二上涨11.36%,平均获利跳涨至每日19,610美元,是自从去年12月24日以来的最高位.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下滑0.49%,该型船舶日平均获利为13,035美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)