〔表格〕新西兰第二季贸易条件指数较前季上升2.3%,增幅略高于预期

路透惠灵顿9月1日电---周四公布的官方数据显示,新西兰第二季贸易条件指数上升2.3%至37年高位,以乳品业为首的出口物价上涨,同时新西兰元升值令进口物价下降.

路透调查中分析师原估计第二季贸易条件较前季上升2.0%,同期的出口量持平.

受到乳制品强劲需求和价格的推动,新西兰贸易条件指数在第一季触及1974年以来最高.

随着贸易条件居于高位对收入的提振效应缓缓注入经济,零售消费呈现改善迹象,尽管家庭债务仍高.

新西兰元贸易加权汇率=NZD第二季上升2.7%,新西兰元升值通常会减少出口收入,但同时亦降低进口成本.

贸易加权条件衡量的是固定数量的出口可以换取多少进口.贸易条件上升意味着可换取的进口增加.

出口物价指数上升1.8%,反映肉品、乳品、燃料和羊毛价格升高.进口物价指数则跌,受机械、电机、运输设备和食品饮料价格所推动.

第二季贸易条件同比上升7.1%.

贸易条件是国内生产总值(GDP)当中的构成要之一.新西兰第二季GDP将于9月22日公布.

较上季变动百分比如下:

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第二季 第一季 '10年第二季

贸易条件指数(%) +2.3 +0.8 (+0.9) +2.0

出口物价指数(%) +1.8 +6.3 +3.7

进口物价指数(%) -0.5 +5.4 +1.7

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较上年变动百分比如下:

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第二季 第一季 '10年第二季

贸易条件指数(%) +7.1 +6.8 +12.6

出口物价指数(%) +8.8 +10.8 +8.1

进口物价指数(%) +1.6 +3.8 -4.0

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新西兰统计局称第三季贸易条件指数将于12月1日公布.(完)

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