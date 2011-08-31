〔表格〕新西兰第二季贸易条件指数较前季上升2.3%,增幅略高于预期

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿9月1日电---周四公布的官方数据显示,新西兰第二季贸易条件指数上升2.3%至37年高位,以乳品业为首的出口物价上涨,同时新西兰元升值令进口物价下降.
路透调查中分析师原估计第二季贸易条件较前季上升2.0%,同期的出口量持平.
受到乳制品强劲需求和价格的推动,新西兰贸易条件指数在第一季触及1974年以来最高.
随着贸易条件居于高位对收入的提振效应缓缓注入经济,零售消费呈现改善迹象,尽管家庭债务仍高.
新西兰元贸易加权汇率=NZD第二季上升2.7%,新西兰元升值通常会减少出口收入,但同时亦降低进口成本.
贸易加权条件衡量的是固定数量的出口可以换取多少进口.贸易条件上升意味着可换取的进口增加.
出口物价指数上升1.8%,反映肉品、乳品、燃料和羊毛价格升高.进口物价指数则跌,受机械、电机、运输设备和食品饮料价格所推动.
第二季贸易条件同比上升7.1%.
贸易条件是国内生产总值(GDP)当中的构成要之一.新西兰第二季GDP将于9月22日公布.
较上季变动百分比如下:
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第二季 第一季 '10年第二季
贸易条件指数(%) +2.3 +0.8 (+0.9) +2.0
出口物价指数(%) +1.8 +6.3 +3.7
进口物价指数(%) -0.5 +5.4 +1.7
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较上年变动百分比如下:
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第二季 第一季 '10年第二季
贸易条件指数(%) +7.1 +6.8 +12.6
出口物价指数(%) +8.8 +10.8 +8.1
进口物价指数(%) +1.6 +3.8 -4.0
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新西兰统计局称第三季贸易条件指数将于12月1日公布.(完)
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--编译 张若琪;审校 郑茵
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。