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公司新闻(中文) | 2011年 9月 1日 星期四 08:18 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--9月1日-9月8日

汤森路透8月31日电---以下为标准普尔500企业中将于9月1日-9月8日公布业绩报告的公司.每股盈馀(EPS)单位为美元.

GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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9/01 AMC Q1 2012 H and R Block Inc (HRB) -0.39 7 -0.40

9/02 BMO Q4 Campbell Soup Co (CPB) 0.38 16 0.33

9/06 AMC Q3 Altera Corp ALTR.O 0.64 24 0.58

注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 张若琪

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