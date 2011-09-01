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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 08:38 BJT

《台湾报摘》--工商时报9月1日

* 头版头条:

--广达(2382.TW)董事长林百里指出,後个人电脑(PC)时代,不管是三国鼎立(作业系统)还是战国七雄,只要头上有云(指云端),云底下装置愈来愈多,广达就能从中受惠,并看好广达明後年云端生意持续扩张.

* 其他:

--对中国进口水泥课徵反倾销税终判将在9月底确定,市场弥漫台湾水泥涨价预期,传出为反映第四季市场需求旺盛,加上煤炭生产成本增加,台湾水泥价格从10月1日起,每吨将调涨200-300台币,幅度在9-14%.

--国泰人寿周三公布上半年财报,新增投资的国外债券大多数改放入"无活络市场"部位,增加近3,000亿台币.国寿表示,一旦国外市场再有可能发生金融风暴的迹象,国寿就可机动先出脱高风险的债券部位.

--受惠于整体旅运成长以及利息支出减少,营运四年多的高铁2633.TWO,首度出现获利.台湾高铁公司公告今年上半年财报,获利19.83亿台币,每股盈馀0.16台币,总算走出财报总是亏损累累的窘境.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯

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