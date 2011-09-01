《台湾报摘》--工商时报9月1日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--广达(2382.TW)董事长林百里指出,後个人电脑(PC)时代,不管是三国鼎立(作业系统)还是战国七雄,只要头上有云(指云端),云底下装置愈来愈多,广达就能从中受惠,并看好广达明後年云端生意持续扩张.
* 其他:
--对中国进口水泥课徵反倾销税终判将在9月底确定,市场弥漫台湾水泥涨价预期,传出为反映第四季市场需求旺盛,加上煤炭生产成本增加,台湾水泥价格从10月1日起,每吨将调涨200-300台币,幅度在9-14%.
--国泰人寿周三公布上半年财报,新增投资的国外债券大多数改放入"无活络市场"部位,增加近3,000亿台币.国寿表示,一旦国外市场再有可能发生金融风暴的迹象,国寿就可机动先出脱高风险的债券部位.
--受惠于整体旅运成长以及利息支出减少,营运四年多的高铁2633.TWO,首度出现获利.台湾高铁公司公告今年上半年财报,获利19.83亿台币,每股盈馀0.16台币,总算走出财报总是亏损累累的窘境.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。