《台湾报摘》--经济日报9月1日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--大陆与欧美的三大假期需求陆续浮现,友达(2409.TW)旗下六、七代厂本月起规划调高产能利用率至九成以上,接近满载水准,大尺寸液晶电视以及部分电脑用的面板需求回升,面板价格跌势止稳,第四季有机会反弹.
* 其他:
--经济部昨日召开麦寮工安小组会议,敲定过去一年发生七次事故的相关生产设备与场所,必须在10月底完成停工受检.经济部说,本次停工不会造成"断链",但下游厂商大连长春不免遭减产供应.
--台塑(1301.TW)总经理林健男、台化(1326.TW)总经理洪福源将在5日赴大陆,希望向大陆官方协商,要赶在9月底"十二五规画"石化产业结案报告截止收件前,争取宁波石化区大乙烯案能够入列.
--茂德科技5387.TWO昨日宣布,将延後公告今年第二季财报,并重编去年第四季与今年第一季财报.业界指出,茂德无法如期缴交半年报,最快下周二股票暂停交易,不仅波及20万名股东权益,後续减资、引入资金,甚至银行团"以债作股"计画可能生变.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。