《台湾报摘》--经济日报9月1日

* 头版头条:

--大陆与欧美的三大假期需求陆续浮现,友达(2409.TW)旗下六、七代厂本月起规划调高产能利用率至九成以上,接近满载水准,大尺寸液晶电视以及部分电脑用的面板需求回升,面板价格跌势止稳,第四季有机会反弹.

* 其他:

--经济部昨日召开麦寮工安小组会议,敲定过去一年发生七次事故的相关生产设备与场所,必须在10月底完成停工受检.经济部说,本次停工不会造成"断链",但下游厂商大连长春不免遭减产供应.

--台塑(1301.TW)总经理林健男、台化(1326.TW)总经理洪福源将在5日赴大陆,希望向大陆官方协商,要赶在9月底"十二五规画"石化产业结案报告截止收件前,争取宁波石化区大乙烯案能够入列.

--茂德科技5387.TWO昨日宣布,将延後公告今年第二季财报,并重编去年第四季与今年第一季财报.业界指出,茂德无法如期缴交半年报,最快下周二股票暂停交易,不仅波及20万名股东权益,後续减资、引入资金,甚至银行团"以债作股"计画可能生变.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.