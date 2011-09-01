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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 08:33 BJT

〔表格〕8月27日止当周外资卖超5,045亿日圆日本短期债

路透9月1日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,8月27日止当周国外投资者卖超日本短期债券5,045亿日圆(66亿美元).

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:

外资在日本投资:

股票 中长期债 短期债

8月21日-8月27日 -338.0 -138.5 -504.5

8月14日-8月20日 -335.3r -75.1 +2,310.0

日本在海外投资:

8月21日-8月27日 +146.3 +38.2 -57.2

8月14日-8月20日 +77.3 +20.4r -55.6 (完)

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--编译 李婷仪;审校 戴素萍

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