〔台湾数据〕8月制造业PMI创31个月低位,新接订单减幅为两年半来最大--汇丰

路透台北9月1日电---以下为汇丰台湾8月制造业采购经理人指数(PMI)数据:

2011年8月 2011年7月

45.2 46.1

主要调查结果:

* 8月制造业PMI为45.2,为31个月以来最低,显示台湾制造业的景气状况减弱,连续三个月处于盘整状态.

* 8月产出指数也显示,制造业产出持续三个月盘整,幅度为2009年1月以来最大,约34%的调查样本显示产出较上月有所调整,原因是新接业务量进一步修正.

* 8月新订单指数则显示,制造业的新接订单不若前期强劲,这已是第3个月趋减,减幅则是两年半以来最大,调查显示,月内新接业务修正的原因是海内外市场需求普遍走弱.

附注:PMI乃综合指标,旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高于50.0,表示营运状况有改善;若低于50.0,则表示恶化.(完)

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