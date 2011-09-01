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市场报道 | 2011年 9月 1日 星期四 09:22 BJT

〔台湾股市〕开盘上扬0.75%,光电类股领涨

路透台北9月1日电---台湾股市周四开盘上涨0.75%,光电类股.TOPI领涨,不过个人电脑生产商仁宝(2324.TW)开盘跌0.96%,其竞争对手广达(2382.TW)持平,此前两家公司发布了第二季度业绩和谨慎财测.[ID:nCT0393964]

加权股价指数.TWII上涨57.82点,至7,799.18点,前一交易日收涨1.24%.

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