〔台湾股市〕开盘上扬0.75%,光电类股领涨

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北9月1日电---台湾股市周四开盘上涨0.75%,光电类股.TOPI领涨,不过个人电脑生产商仁宝(2324.TW)开盘跌0.96%,其竞争对手广达(2382.TW)持平,此前两家公司发布了第二季度业绩和谨慎财测.[ID:nCT0393964]
加权股价指数.TWII上涨57.82点,至7,799.18点,前一交易日收涨1.24%.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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