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市场报道 | 2011年 9月 1日 星期四 09:13 BJT

《外汇动态》美元上看77日圆,因日本银行买进

0058GMT---美元兑日圆JPY=上涨,一度触及约76.97日圆日高,数位交易商指称一主要日本银行买进美元.交易商并指称,在当地定盘前进口商有月初美元买需.

一东京交易商表示,美元若能触发位于77.20-30附近的上档停止单,或许还会再走高.然其升势可能受限于日本出口商的卖盘,出口商在77.50或下方挂有卖单.(完)

--编译 戴素萍;审校 郑茵

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