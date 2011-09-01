《外汇动态》美元上看77日圆,因日本银行买进

0058GMT---美元兑日圆JPY=上涨,一度触及约76.97日圆日高,数位交易商指称一主要日本银行买进美元.交易商并指称,在当地定盘前进口商有月初美元买需.

一东京交易商表示,美元若能触发位于77.20-30附近的上档停止单,或许还会再走高.然其升势可能受限于日本出口商的卖盘,出口商在77.50或下方挂有卖单.(完)