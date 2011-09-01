〔路透调查〕英国投资人8月采取守势,减持股票增持债券和现金

路透伦敦8月31日电---路透调查显示,英国投资人的资产配置在8月动荡市况中改采守势,减少股票部位并增持债券和现金.

这项月度调查访问15位基金经理人,结果显示其8月股票平均股票配置比例平均下降逾2个百分点,至50.4%.7月的股票平均配比为52.6%.

他们重新调整後的投资组合偏好债券,平均配比从7月的23.5%增加至24.4%.

然而,即使有通胀的不利影响,但避险情绪推动现金配置比例从3.7%增至5.4%.

投资人将信心下跌的原因归咎于欧债危机,担心其还会带来多少损失;以及美国在提高举债上限争议中的"政治边缘政策".

"短期而言,企业获利能力应该还好,但是如果持续缺乏信心的话,经济减缓可能演变成某种更严重的情况,"亨德森全球投资(HGGH.L)的资产配置副主管Chris Paine说.

有些受访者说,宏观经济疲弱的程度已经出乎市场预料.

"就今年夏天的经济数据而言,我们曾经预估会有'疲软期',不过许多已经公布的宏观经济数据所反映的疲弱程度比许多投资人原先料想的严重.Insight Investment投资经理Paul Amer说.

大部分受访者虽承认经济前景变差,但是他们说8月初的股市大跌程度可能超出了基本面.

"经济基本面的确说明股价应该下跌,不过像以往一样,金融市场可能对坏消息反应过度了,"Standard Life Investments(SL.L)全球策略主管Andrew Milligan说.(完)