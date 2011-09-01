〔路透调查〕英央行料明年第四季前不会升息,更多量化宽松机率仅35%

* 英国央行在2012年第四季之前料将维持利率不变

* 实施更多量化宽松政策的机率为三分之一

路透伦敦8月31日电---周三公布的路透调查显示,英国央行在明年10月之前都不会升息,但分析师认为央行重新实施资产购置计画的可能性仍只有三分之一.目前英国央行指标利率处于纪录低位0.5%.

路透过去数日内访问60位分析师得出的这项调查预估中值显示,英国央行将扩大资产购买计画的机率为35%,与8月17日的调查预估相符,不过高于7月调查时的30%以及6月的20%.

英国关键出口市场放缓、主要城市发生骚乱、股市8月初大跌等均令该国经济前景更加黯淡,引发部分揣测认为英国央行可能会选择挹注更多资金以支撑经济成长.

"9月会议传出的讯息应该还是表明,目前的情况还不足以动用更进一步的购债举措,"4cast的Danielle Haralambous说.

英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔上周五对一家报纸表示,他认为目前没有进一步量化宽松的理由,但若经济"大幅"趋疲或将采取这样的行动.[ID:nCT0475873]

威尔斯说,使更多财政刺激举措成为必要的可能因素之一是银行放贷再次停滞,不过周二公布的数据显示,英国银行业上月批准的抵押贷款数量是自2010年5月以来最高,而且央行偏好的货币供给衡量标准也增加.

去年此时,分析师预估今年9月底之前指标利率可能已升至1.0%,并在2012年6月底之前每季上升25个基点至1.75%.不过後续的经济成长数字令人失望,已经让分析师降低预估.

本次调查显示2012年第四季之前央行料都不会加息,然後会升至0.75%.8月17日时的调查预估为2012年第四季升息至1.0%.

受访分析师中没有人认为央行会在9月8日升息--更确切的说是年底之前都不会.在央行8月会议前展开的一项调查显示,62位受访分析师中有14位认为年底前会升息一次,但现在其中有一位认为下一季会降息至0.25%.(完)