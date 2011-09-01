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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 11:37 BJT

〔台湾债市〕RP利率持平,月初资金回笼有限无助利率回落

路透台北9月1日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持平.虽然进入新的月份,投信与寿险回流资金并不多,交易商以续做为主,RP利率未见下滑迹象,整体资金维持平稳状况.

资金调度人士表示,明日即为本提存期最後一个交易日,市场多已提前调度,加上央行近期冲销力道并不积极,有助缓和市场资金情势.

另外,明日将有138亿台币的广达(2382.TW)现金股利发放,各家机构资金料多缺不一.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,与上日相同.(完)

--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯

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