〔台湾债市〕RP利率持平,月初资金回笼有限无助利率回落

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北9月1日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持平.虽然进入新的月份,投信与寿险回流资金并不多,交易商以续做为主,RP利率未见下滑迹象,整体资金维持平稳状况.
资金调度人士表示,明日即为本提存期最後一个交易日,市场多已提前调度,加上央行近期冲销力道并不积极,有助缓和市场资金情势.
另外,明日将有138亿台币的广达(2382.TW)现金股利发放,各家机构资金料多缺不一.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,与上日相同.(完)
--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。