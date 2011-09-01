〔新债招标〕台湾中钢公司债标售结果中性,後续筹码供应考验市场消化力(更新版)

(新增市场人士说法及细节)

* 中钢公司债标售符合预期,五、七年期券以1.36%、1.57%定价

* 七年券104亿台币较预期稍多,显示实质买盘有需求

* 後续仍有多档标售案将登场,考验市场的筹码消化力

路透台北9月1日电---在有利环境下,台湾龙头钢厂--中钢(2002.TW)周四公司债标售结果大致符合预期.五年及七年期券分别以1.36%、1.57%定价,且七年券发行量104亿台币较预期稍多,显示实质买盘仍有需求.

交易商指出,国际金融局势动荡,台湾公债殖利率已随美债大跌一段,现仍在低档盘整.公司债殖利率因具有落後公债特性,不小的利差自然吸引以绝对收益率考量的银行、寿险等买盘,惟後续仍有不少企业有发债计画,庞大的筹码供应,将考验市场胃纳能力.

"中钢标得不错,就公债交易角度而言,对多头有稳定军心的效果."一大型证券商交易主管称.

另一证券商承销人员则指出,中钢七年期债得标利率在1.57%,比10年期公债100/5的殖利率还高,自然会吸引长线买盘,这次七年券的发行量比五年券还多,就显示寿险的需求度颇高.

不过有大型寿险业交易员认为,中钢七年券的买盘不尽然全是寿险业者."因为已经有券商问我想不想买."

本地时间10:19,台债指标五年期券100/6A00106=TWO殖利率弹升0.90个基点,报1.0260%;面临换券压力的10年券100/5A00105=TWO殖利率则弹0.50个基点报1.4400%.台湾股市.TWII则大涨1.23%.

除中钢外,近期还有多家大型企业要标售公司债.台电将在9月7日标售今年第四度有担保公司债,计划发行金额80亿台币.此外,全球最大消费电子代工厂商--鸿海(2317.TW)也将发行上限120亿台币的无担保公司债.连受六轻工安事件调降评等展望的台湾化纤(1326.TW),也要标售40亿台币无担保公司债.

两位证券承销商稍早向路透表示,中钢五年期无担保公司债以1.36%定价,落在市场预期1.35-1.40%区间的下缘.七年期债则以1.57%定价,落在市场预期1.55-1.60%区间的中值.总计本次公司债标售金额为197亿台币,略低于原计划的200亿;五年券标出93亿,七年券则有104亿台币.

中钢在中华信评的评等为"twAA+",此为该公司睽违近三年首度标售公司债.承销商称,中钢前次标售是在2008年的11月底,当时五年券得标利率2.08%,标售金额130亿台币;七年券为2.30%,标售金额70亿台币.(完)

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