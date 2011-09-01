〔路透调查〕欧洲基金经理8月大降持股比重,坐拥现金部位

路透伦敦8月31日电---路透调查周三显示,欧洲投资者8月大砍持股比重,大举增持现金部位,此前对全球经济衰退的疑虑,引发全球金融市场剧烈震盪.

这份对英国以外17家欧洲资产管理公司所作调查显示,在全球股市.MIWD00000PUS8月曾创下2008年11月以来单周最大跌幅的情况下,基金经理力求保护手中资产,导致当月资产配置出现剧幅变动.

8月股票配置比重降至41.2%,为至少一年来最低水位,低于7月的47.0%.在今年的八个月份当中,受访者有六个月减持股票仓位.

其中有一家公司将股票完全摒除于投资组合之外,为其保护资产免遭股票风险的短期措施,导致这份调查结果受到夸大.

包括政府及企业债券在内的债券配置比重增至41.9%,为至少一年以来最高水准,上月则为41%.

现金持有比例自7月的6.8%跳升至10.4%,几为12月水位的两倍.

这份调查是在8月17-31日进行,其间市场担忧全球经济放缓及欧元问题升温,导致投资者极端趋避风险.

"我们自7月开始已然减持股票仓位,8月则持续降低持股,"Deka银行的基金资产管理主管Steffen Selbach表示.

"由于主权债危机後市场持续动盪,加上经济前景不妙,我们决定将股票仓位降至零水准."

Deka的资产配置可容许持股比重在0-60%游走.

在股票组合当中,受访者将北美股票持仓由36.4%降至35.1%,其亦将欧元区股票持仓由33.2%降至31.6%.

基金经理将欧元区债券持有比例自72.0%降至68.8%,但将北美债券持有比例由12.1%增至15.6%.

基金经理青睐公司债,最不看好欧元区政府公债.他们在股票当中偏好非必需消费类股.(完)