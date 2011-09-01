〔路透调查〕美国基金经理8月降低股票配置,因经济有放缓疑虑

路透纽约8月31日电---路透调查显示,美国基金经理8月降低股票的配置比,因经济有放缓之虞,使股票在遭逢卖压下仍具有的吸引力相形失色.

根据8月17-30日对14家美国资产管理公司所进行的调查,其8月股票资产平均配置比从7月的65.4%降至63.0%.

对美国可能再陷入衰退及欧元区债务危机的疑虑,也帮助刺激了股票的卖盘,不过月底仅约11.2倍的预期本益比使股票价值诱人.

"市场正彻底检视经济成长放缓和欧洲主权债议题悬而未决的风险."Ridgeworth Investments资深投资策略师Alan Gayle称.

尽管经济前景晦暗,"企业表现多半仍符合或高于预期,且股价估值相当合理."他说."这显示近几周来股市的情绪性卖压更可能创造了买进的机会."

受访的资产管理公司上调债券配置比至28.7%,高于7月的27.6%.现金部位从2.7%减至2.6%.

投资人最关注的似乎是成长放缓和如何相应投资.

美国指标公债收益率8月降到2%下方的1950年以来低点.Russell Investments投资策略师Douglas Gordon指出,若美国公债低收益率的情形持续,且通胀预期增长,可能致使有大笔现金部位的公司将资金加以部署.

Fifth Third Asset Management投资长Keith Wirtz指出,美国公债收益率低得难以置信--10年期公债收益率过去很少滑至3%以下--但不太可能长期如此.(完)