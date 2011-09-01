〔台湾债市〕100/6殖利率微幅收高,股市冲高拉回令弹幅收敛

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北9月1日电---台湾五年期公债100/6殖利率周四小幅收高.在缺乏明确消息指引下,整日随股市走势波动,盘中殖利率虽一度因股市冲高弹升,但尾盘在台股压回带动下,弹幅也有所收敛.
市场人士认为,在下周四(8日)新10年券100/9开始发行前交易之前,盘面上只剩下五年券100/6可供选择.但考量流动性问题,不宜持有大部位操作.短线100/6殖利率仍将随着美债、台股的走势上下波动,不易出现明确走向.
"殖利率下不去,前三大(公债持券者)逢低出货.但也弹不起来,因为大家都等着接."大型证券商交易员称.
另一证券商交易主管也指出,虽然100/6的多头气势还在,但基于流动性的考量."作多还是怕怕的."
台湾股市周四一度冲高至7,886.04点,但尾盘卖压出笼,加权指数.TWII收盘仅涨16.40点,报7,757.76点.
根据台湾柜台买卖中心周三资料,100/6的前三大持有者在前一交易日的持券比重自31%降至23%.前10大持有者持券比重则自60%降至52%.[ID:nCT0393914]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 100/6 A00106=TWO +0.45 1.0215 1.0200-1.0324 340.5
10 100/5 A00105=TWO 0.00 1.4350 1.4325-1.4480 27.5
公债交易明显萎缩,长券因多方惜售多日未见成交.银行与寿险等实质买盘基于补券与消化资金等需求,将目标转向近期活跃的公司债标售.
台湾龙头钢厂--中钢(2002.TW)今日即宣布公司债标售结果.五年及七年期券分别以1.36%、1.57%定价,且七年券发行量104亿台币较预期稍多,显示实质买盘仍有需求.[ID:nCT0394154]
"寿险资金虽买不到长券,但转到公司债消化资金就好啦."证券商交易主管称.
除中钢外,近期还有多家大型企业要标售公司债.台电将在下周三(7日)标售今年第四度有担保公司债,计划发行金额80亿台币.此外,全球最大消费电子代工厂商--鸿海(2317.TW)将发行上限120亿台币的无担保公司债.连受六轻工安事件调降评等展望的台湾化纤(1326.TW),也要标售40亿台币无担保公司债.
年期 期别 收盘价
30 100/8 A00108=TWO 没有成交
20 100/7 A00107=TWO 没有成交
10 100/5 A00105=TWO 1.4350
5 100/6 A00106=TWO 1.0215
2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。