〔台湾债市〕100/6殖利率微幅收高,股市冲高拉回令弹幅收敛

路透台北9月1日电---台湾五年期公债100/6殖利率周四小幅收高.在缺乏明确消息指引下,整日随股市走势波动,盘中殖利率虽一度因股市冲高弹升,但尾盘在台股压回带动下,弹幅也有所收敛.

市场人士认为,在下周四(8日)新10年券100/9开始发行前交易之前,盘面上只剩下五年券100/6可供选择.但考量流动性问题,不宜持有大部位操作.短线100/6殖利率仍将随着美债、台股的走势上下波动,不易出现明确走向.

"殖利率下不去,前三大(公债持券者)逢低出货.但也弹不起来,因为大家都等着接."大型证券商交易员称.

另一证券商交易主管也指出,虽然100/6的多头气势还在,但基于流动性的考量."作多还是怕怕的."

台湾股市周四一度冲高至7,886.04点,但尾盘卖压出笼,加权指数.TWII收盘仅涨16.40点,报7,757.76点.

根据台湾柜台买卖中心周三资料,100/6的前三大持有者在前一交易日的持券比重自31%降至23%.前10大持有者持券比重则自60%降至52%.[ID:nCT0393914]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO +0.45 1.0215 1.0200-1.0324 340.5

10 100/5 A00105=TWO 0.00 1.4350 1.4325-1.4480 27.5

公债交易明显萎缩,长券因多方惜售多日未见成交.银行与寿险等实质买盘基于补券与消化资金等需求,将目标转向近期活跃的公司债标售.

台湾龙头钢厂--中钢(2002.TW)今日即宣布公司债标售结果.五年及七年期券分别以1.36%、1.57%定价,且七年券发行量104亿台币较预期稍多,显示实质买盘仍有需求.[ID:nCT0394154]

"寿险资金虽买不到长券,但转到公司债消化资金就好啦."证券商交易主管称.

除中钢外,近期还有多家大型企业要标售公司债.台电将在下周三(7日)标售今年第四度有担保公司债,计划发行金额80亿台币.此外,全球最大消费电子代工厂商--鸿海(2317.TW)将发行上限120亿台币的无担保公司债.连受六轻工安事件调降评等展望的台湾化纤(1326.TW),也要标售40亿台币无担保公司债.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/5 A00105=TWO 1.4350

5 100/6 A00106=TWO 1.0215

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)