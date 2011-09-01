《企业看点》--9月1日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透班加罗尔9月1日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 金融时报报导,专业出版集团Reed Elsevier(REL.L) ELSN.AS大股东正敦促该公司对董事会进行另一轮变革.[ID:nL5E7JV36C]
* 香港媒体报导,新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤控制的周大福珠宝已向港交所(0388.HK)递交上市申请,料年内上市,集资额30-40亿美元.[ID:nCH0077343]
* 中国证券报报导,证监会基金监管部副主任洪磊表示,基金管理公司应尽快转型,以投资人利益为导向,由简单买卖股票转型为把握IPO(首次公开上市)定价权.[ID:nCN1937623]
* 华尔街日报周三引述匿名人士消息称,蒙古政府拟将国有矿企Erdenes-Tavan Tolgoi分别于香港、伦敦和乌兰巴托(库伦)进行上市.该公司掌握着全球最大的未开采炼焦煤矿藏之一.[ID:nL4E7JV1GH]
* 华尔街日报引述匿名人士消息称,美国当局正对甲骨文(Oracle)ORCL.O在非洲的交易是否违反联邦反贿赂法进行调查.[ID:nL4E7JV0SZ](完)
--编译 梁睿雪;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。