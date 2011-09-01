〔台湾汇市〕台币兑美元收创两周高位,受台股及亚币走扬激励

路透台北9月1日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘升值6分,因台股上扬及韩圜等亚币走强带动,加之外资汇入皆助长台币涨势;尽管央行尾盘循例收回部份升幅,终场台币仍收创两周高位.

交易商表示,台股盘中一度大涨近2%,推升台币触及二周高位,不过也有部分进口商的美元买盘现踪,令台币升值力道受限.同样地,在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,美元/台币一个月期换汇点折价幅度加深,意味着看升台币气氛转趋浓厚.

"NDF卖了不少美元,...新的月份开始,避险基金有新的布局,"一位外商银行人士说.

汇银人士指出,美国经济数据表现虽不尽理想,但仍优于市场预期,显示经济或许能够避免衰退,使得市场更加期盼美国联邦储备理事会(美联储,FED)将推出新的刺激举措,场上风险胃纳逐渐回升,带动股市买气回笼,亦促亚洲货币走坚.

不过他们也补充道,外资虽然今日买汇方向明确,但追价意愿仍不强烈,全日交易量也未明显放大,所以外资动向仍是未来主要观察指标.在美联储于9月20日召开会议之前,预料市场将持续酝酿,若央行无强行干预,台币有可能追随其他亚币涨势,于大区间内稳步走升.

"在未来几个星期,股市和非美币别虽然还是有可能出现短暂震荡,但跌也跌不下去;整体而言,应该是往升的方向走,"一位本地银行人士称.

他们预估,明日台币兑美元主要区间料落在28.85-29.00元,近期大区间则不脱28.7元-29.1元间.

台币兑美元盘中及收盘均创二周高位.上次盘中高位出现在8月18日,报28.875元;而上次收盘高位则出现在8月16日,报28.948元.

台湾股市加权股价指数.TWII收盘上涨0.21%,报7,757.76点;周四外资及陆资在台股买超107.37亿台币,已连续二日买超,上交易日修正後为买超61.89亿.[ID:nCT0394288]

新兴市场中,韩元KRW=以强劲基调为本月开局,受助于资金流入股市,不过投资者仍谨慎,因预期地区央行在通胀居高不下的情况下将维持当前政策不变.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 28.960 29.020 28.910-29.040 29.030 8.21 8.06

TAIFX1

元太外汇经纪公司 28.954 29.005 28.915-28.983 28.980 3.06 3.54

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.095/-0.080 -0.075/-0.065

美元/台币六个月期 -0.470/-0.430 -0.435/-0.400

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