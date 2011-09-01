《外汇动态》欧洲开盘:美元兑日圆削减涨幅,因日本出口商逢高抛售

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0642GMT---美元兑日圆JPY=上涨0.3%至76.80日圆,涨幅有所缩减,因日本出口商趁汇价涨至77.25日圆而抛售.
美元兑日圆走高刺激美元指数.DXY上涨0.1%,同时欧元兑美元EUR=下跌0.2%至1.4360美元.
瑞郎兑美元和欧元微涨,延续昨日涨势,此前瑞士经济部长Johann Schneider-Ammann称,将不得不在一段时期内面对瑞郎的强势.
尽管股市走坚,欧元兑美元仍连三天走低,持续承受抛压,此前国际货币基金组织(IMF)就欧元区债务危机对银行业影响的预估,突显该地区财政疲软的持续性风险.
投资者等待欧元区采购经理人指数(PMI)数据出炉,若该数据表现疲软,增强该区经济疲软的迹象,则欧元将面临抛售风险.(完)
--编译 许娜;审校 龚芳
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。