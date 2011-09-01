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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 15:10 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:美元兑日圆削减涨幅,因日本出口商逢高抛售

0642GMT---美元兑日圆JPY=上涨0.3%至76.80日圆,涨幅有所缩减,因日本出口商趁汇价涨至77.25日圆而抛售.

美元兑日圆走高刺激美元指数.DXY上涨0.1%,同时欧元兑美元EUR=下跌0.2%至1.4360美元.

瑞郎兑美元和欧元微涨,延续昨日涨势,此前瑞士经济部长Johann Schneider-Ammann称,将不得不在一段时期内面对瑞郎的强势.

尽管股市走坚,欧元兑美元仍连三天走低,持续承受抛压,此前国际货币基金组织(IMF)就欧元区债务危机对银行业影响的预估,突显该地区财政疲软的持续性风险.

投资者等待欧元区采购经理人指数(PMI)数据出炉,若该数据表现疲软,增强该区经济疲软的迹象,则欧元将面临抛售风险.(完)

--编译 许娜;审校 龚芳

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