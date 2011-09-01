版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 1日 星期四 15:41 BJT

《外汇动态》欧元兑美元跌至盘内低点1.4313,因停止单被触发

0725GMT---欧元兑美元EUR=跌至盘内低点1.4313,因跌破1.4350後停止单被触发,促使欧元打破日内的窄幅交投区间.

欧元兑美元跌破100日移动均线切入位1.4364,和21日移动均线切入位1.4350.

欧洲股市.FTEU3开盘走低,欧元的总体人气依然偏空.

欧元兑美元略微回升至1.4325,接近55日移动均线,该水准可能提供一些支撑.

西班牙采购经理人指数(PMI)数据低于预期,未能为欧元提供助益,若其他欧元区国家PMI数据表现疲弱,则有出现更多卖盘的风险.(完)

--编译 杜明霞;审校 龚芳

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐