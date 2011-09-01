〔汽车产业〕8月日本汽车销量下降,而韩国汽车则为增长

* 日本整体汽车销量下降22%,本田汽车减少49%

* 海外销售强劲增长,支撑韩国现代与起亚

路透东京/首尔9月1日电---由于仍未完全摆脱3月地震的影响,日本8月新车销量减少逾20%,而韩国汽车则因海外市场强劲而保持增长.

日本汽车经销商协会(JADA)周四表示,不计660cc的微型车,日本市场的汽车销量下降25.5%至216,510辆,连续第12个月下滑,并为8月份的第二大降幅纪录.

8月销量较上年同期税减,是因为去年消费者抢在政府补贴计划于9月到期之前纷纷以旧车换新车.一名官员表示,今年8月较2009年8月销量增长9.5%.

"这是(3月11日)灾难以来销量首次高于2009年同期水平,因此存在一线希望,"JADA的总经理Michiro Saito表示."汽车厂商计划从现在开始提升产量,以弥补以前的损失,我们将关注此举的效果."

丰田汽车(7203.T)销量减少22.7%.日产(Nissan)汽车(7201.T)不计微型车的销量减少24.7%.

本田汽车(7267.T)降幅最大,下滑49%.