〔汽车产业〕8月日本汽车销量下降,而韩国汽车则为增长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 日本整体汽车销量下降22%,本田汽车减少49%
* 海外销售强劲增长,支撑韩国现代与起亚
路透东京/首尔9月1日电---由于仍未完全摆脱3月地震的影响,日本8月新车销量减少逾20%,而韩国汽车则因海外市场强劲而保持增长.
日本汽车经销商协会(JADA)周四表示,不计660cc的微型车,日本市场的汽车销量下降25.5%至216,510辆,连续第12个月下滑,并为8月份的第二大降幅纪录.
8月销量较上年同期税减,是因为去年消费者抢在政府补贴计划于9月到期之前纷纷以旧车换新车.一名官员表示,今年8月较2009年8月销量增长9.5%.
"这是(3月11日)灾难以来销量首次高于2009年同期水平,因此存在一线希望,"JADA的总经理Michiro Saito表示."汽车厂商计划从现在开始提升产量,以弥补以前的损失,我们将关注此举的效果."
丰田汽车(7203.T)销量减少22.7%.日产(Nissan)汽车(7201.T)不计微型车的销量减少24.7%.
本田汽车(7267.T)降幅最大,下滑49%.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选