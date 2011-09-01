〔台湾央行〕将于本月29日召开第三季理监事会议,暂停升息猜测渐多

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北9月1日电---两位消息人士周四表示,台湾央行将于9月29日召开第三季全体理监事会议.
由于欧美景气复苏脚步走得蹒跚,近期台湾官方同步调降今年的通膨以及经济成长率预估,使得金融市场对于台湾央行第三季是否延续升息步伐,多有所猜测.愈来愈多分析师认为台湾央行将在本季暂停升息.[ID:nCT0473257]
台湾央行先前在6月底已是连续第五次升息半码(0.125个百分点),重贴现率调升至1.875%.(台湾利率预估请见TWINT1)(完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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