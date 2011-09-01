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市场报道 | 2011年 9月 1日 星期四 16:55 BJT

〔台湾央行〕将于本月29日召开第三季理监事会议,暂停升息猜测渐多

路透台北9月1日电---两位消息人士周四表示,台湾央行将于9月29日召开第三季全体理监事会议.

由于欧美景气复苏脚步走得蹒跚,近期台湾官方同步调降今年的通膨以及经济成长率预估,使得金融市场对于台湾央行第三季是否延续升息步伐,多有所猜测.愈来愈多分析师认为台湾央行将在本季暂停升息.[ID:nCT0473257]

台湾央行先前在6月底已是连续第五次升息半码(0.125个百分点),重贴现率调升至1.875%.(台湾利率预估请见TWINT1)(完)

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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