版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 17:13 BJT

〔台湾债市〕100/6期五年公债中,证券业卖超19.5亿台币

路透台北9月1日电---台湾柜台买卖中心周四公布,债券等殖成交系统中,五年期公债100/6A00106=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

====================================

银行业 27.50 9.00 +18.50

票券业 1.00 0.00 +1.00

证券业 11.50 31.00 -19.50 (完)

--记者 董永年; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐