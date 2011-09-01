〔台湾货币市场〕短率大致平稳,外商银归队拆出化解紧俏气氛(更新版)

(更新拆款及准备金数据)

* 短率回稳,资金不如上日紧俏

* 外商银行在月初回复拆出

记者 张雅菁

路透台北9月1日电---台湾银行间短期利率周四持稳.月初第一天,外商银行拆出回温,短钱供给已不如上日紧俏.不过,各家银行正就准备金部位做最後微调,较乏大笔资金进出.

资金调度人士指出,今日开市初,仍可能感受到银行间调度态度较为保守,但在外商银陆续归队拆出後,紧张的市况随之解除.不过,因为大型公股银行在明日提存期最後一天前夕,多已将准备金部位大致调整妥当,可供买票或拆款金额都不大,拆入需求较大的银行,可能必须多问几家同业找钱.

"都调到差不多了,不会有太大的进出,"一大型金融机构人士表示,今日虽将拆出利率略微调升,但明日提存期底若资金趋松,也可能将拆出利率略微回调.

央行今日将委托大型银行代收隔夜资金利率,略微调高0.1基点至0.387%,上次调整系在本周二,同为调升0.1基点.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.392%,同上日;区间为0.294-0.780%,上日在0.293-0.750%.

2-7天拆款利率区间在0.400-0.830%,上日在0.386-0.830%.

**短票利率高档成交量减**

短票市场方面,票券商交易员表示,今日发票量变化不大,但因为月初有见法人资金回流,且银行间短钱不如上日紧俏,票券商缺口压力并不大,高档利率成交量略有降低.

对于明日市况,虽然提存期最後一天,较常见银行间多馀资金配置在短票,但因逢周五,发票量可能增加,所以成交利率倒也乏下行空间.或许下周新提存期开始会有机会,再做观察.

30天期内短票主要利率主要仍在0.86-0.87%,但高档成交量较上日减少.

央行今日共发行1,219亿台币存单.相较存单到期金额912亿,存单发行馀额增加307亿.[TW/MMTCN]周五存单到期额为2,299.5亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,周四当日超额准备为负89亿台币,累计超额准备为1,392亿台币,加计前期1%的超额准备为2,319亿台币.

**RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率周四持平.虽然进入新的月份,投信与寿险回流资金并不多,交易商以续做为主,RP利率未见下滑迹象,整体资金维持平稳状况.

资金调度人士表示,明日即为本提存期最後一个交易日,市场多已提前调度,加上央行近期冲销力道并不积极,有助缓和市场资金情势.

另外,明日将有138亿台币的广达(2382.TW)现金股利发放,各家机构资金料多缺不一.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,与上日相同.(完)