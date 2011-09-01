〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续涨,受海岬型船运活动大增提振

路透伦敦9月1日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四跳涨至将近八个月以来最高位,因大型海岬型船只的铁矿石和煤炭船运活动大增,提振人气与获利.

经纪商说,船只供过于求的情况日增,料将在未来数月令乾散货运价指数上涨受限.

整体指数上涨3.89%,或63点,至1,682点,连续第二天上涨,而且来到自1月4日以来最高位.在周三上涨之前,该指数连续下跌三个交易日.

经纪商说,来自澳洲的煤炭和铁矿石出口增多,提振了海岬型市场.

路透数据显示,从澳洲运送铁矿石至中国的托运成本每吨上涨至10.30美元,高于10.00美元的关键水平,为年内最高水准.

"船东认为市场受到大量新船货的支持而恢复迅速,并上升至最近的新高位,市场也增添了信心,"经纪商Braemar Seascope周四说,"现在传言说西澳和中国定价在每吨11美元,今天有几艘船的价钱是每吨10.90美元."

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上涨8.04%,平均获利跳涨至每日21,901美元,是自从去年12月21日以来的最高位.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下滑0.25%,该型船舶日平均获利为13,009美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)