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亚洲 | 2011年 9月 2日 星期五 07:20 BJT

《日本重要政经日程》--9月2日

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月1日(四)

2350 - 4-6月企业资本支出

2350 - 8月货币基数

9月2日(二)

-- - 首相野田佳彦组建新内阁

0300 - 政治教授在日本外国特派员协会对有关野田首相的新内阁发表讲话

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 程琳

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