〔欧洲政经〕希腊2011年预算赤字将高出目标至少1个百分点--消息(更新版)

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* 希腊2011年预算赤字将超过GDP的7.6%--消息人士

* 希腊、欧盟/IMF对超出的程度和原因看法不同

路透雅典9月1日电---希腊政府和其国际贷款方周四表示,希腊今年将无法达成预算赤字目标,但他们对相差的程度及原因则有不同看法.

在去年达成协议的1,100亿欧元援助希腊贷款的下一笔款项发出前,这项争议使协商更趋复杂.

消息人士称,访问雅典的欧盟/国际货币基金组织(IMF)调查人员认为,希腊改革的力度不够;而希腊官员则说,赤字超出目标的主因是撙节导致衰退,且程度较预期严重.

一名接近调查员的官员周四表示,2011年的实际预算赤字至少相当于国内生产总值(GDP)的8.6%,高于原定目标7.6%.

该官员表示,检查员发现希腊在执行纾困计画规定时多有延误和缺失.欧盟7月同意增强援助,提出第二轮逾1,090亿欧元的纾困方案.