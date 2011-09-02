〔欧洲政经〕希腊2011年预算赤字将高出目标至少1个百分点--消息(更新版)

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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(新增细节)
* 希腊2011年预算赤字将超过GDP的7.6%--消息人士
* 希腊、欧盟/IMF对超出的程度和原因看法不同
路透雅典9月1日电---希腊政府和其国际贷款方周四表示,希腊今年将无法达成预算赤字目标,但他们对相差的程度及原因则有不同看法.
在去年达成协议的1,100亿欧元援助希腊贷款的下一笔款项发出前,这项争议使协商更趋复杂.
消息人士称,访问雅典的欧盟/国际货币基金组织(IMF)调查人员认为,希腊改革的力度不够;而希腊官员则说,赤字超出目标的主因是撙节导致衰退,且程度较预期严重.
一名接近调查员的官员周四表示,2011年的实际预算赤字至少相当于国内生产总值(GDP)的8.6%,高于原定目标7.6%.
该官员表示,检查员发现希腊在执行纾困计画规定时多有延误和缺失.欧盟7月同意增强援助,提出第二轮逾1,090亿欧元的纾困方案.
"赤字肯定至少会比目标高出1个百分点."消息人士告诉路透."我们仍在计算...最低是(相当于GDP的)8.6%."
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