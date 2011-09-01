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亚洲 | 2011年 9月 2日 星期五 07:41 BJT

****主要国家经济指标预测--9月2日****

路透9月2日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0830 英国建筑业采购经理人指数(PMI) 8月 52.6 53.5

0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.5% 持平

(较上年同期) +6.1% +5.9%

1230 美国非农就业岗位变动(万个) 8月 增加7.5 增加11.7

制造业就业岗位变动(万个) 增加0.4 增加2.4

民间产业就业岗位变动(万个) 增加10.5 增加15.4

失业率 9.1% 9.1%

平均时薪 +0.2% +0.4%

每周平均工时(小时) 34.3 34.3

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 8月26日当周 -- 122.8

附:主要国家上两日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 8月 49.74 --

0000 韩国贸易收支(亿美元) 8月初值 顺差8.2 顺差17.0

进口(较上年同期) +29.2% +25.9%

出口(较上年同期) +27.1% +25.0%

0130 澳洲资本支出(较前季) 第二季 +4.9% +4.0%

工厂/机械资本支出(较前季) +2.2% +3.0%

建筑资本支出(较前季) +7.3% --

0130 澳洲零售销售 7月 +0.5% +0.3%

0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第二季 9.6% --

0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.4% +0.4%

(较上年同期) +2.3% +2.4%

0600 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 +0.1% --

(较上年同期) +2.8% --

0715 瑞士零售销售 7月 +1.9% --

0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 8月 51.7 51.0

0743 意大利Markit制造业PMI 8月 47.0 49.2

0748 法国CDAF制造业PMI 8月终值 49.1 --

0753 德国制造业PMI 8月终值 50.9 52.0

0758 欧元区Markit制造业PMI 8月终值 49.0 49.7

0800 意大利薪资(较前月) 7月 持平 --

(较上年同期) +1.7% --

0828 英国CIPS制造业PMI 8月 49.0 48.6

1230 美国非农生产率环比年率 第二季修正值 -0.7% -0.5%

单位劳工成本 +3.3% +2.4%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月27日当周 40.9 41.0

初请失业金人数四周均值(万人) 41.025 --

续请失业金人数(万人) 8月20日当周 373.5 367.0

1330 加拿大经季节调整的RBC制造业PMI 8月 54.9 --

1400 美国建筑支出 7月 -1.3% +0.2%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 8月 50.6 48.5 (完)

--整理 龚芳/侯向明;审校 戴素萍

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