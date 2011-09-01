主要国家经济指标预测--9月2日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月2日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0830 英国建筑业采购经理人指数(PMI) 8月 52.6 53.5
0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.5% 持平
(较上年同期) +6.1% +5.9%
1230 美国非农就业岗位变动(万个) 8月 增加7.5 增加11.7
制造业就业岗位变动(万个) 增加0.4 增加2.4
民间产业就业岗位变动(万个) 增加10.5 增加15.4
失业率 9.1% 9.1%
平均时薪 +0.2% +0.4%
每周平均工时(小时) 34.3 34.3
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 8月26日当周 -- 122.8
附:主要国家上两日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 8月 49.74 --
0000 韩国贸易收支(亿美元) 8月初值 顺差8.2 顺差17.0
进口(较上年同期) +29.2% +25.9%
出口(较上年同期) +27.1% +25.0%
0130 澳洲资本支出(较前季) 第二季 +4.9% +4.0%
工厂/机械资本支出(较前季) +2.2% +3.0%
建筑资本支出(较前季) +7.3% --
0130 澳洲零售销售 7月 +0.5% +0.3%
0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第二季 9.6% --
0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +2.3% +2.4%
0600 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 +0.1% --
(较上年同期) +2.8% --
0715 瑞士零售销售 7月 +1.9% --
0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 8月 51.7 51.0
0743 意大利Markit制造业PMI 8月 47.0 49.2
0748 法国CDAF制造业PMI 8月终值 49.1 --
0753 德国制造业PMI 8月终值 50.9 52.0
0758 欧元区Markit制造业PMI 8月终值 49.0 49.7
0800 意大利薪资(较前月) 7月 持平 --
(较上年同期) +1.7% --
0828 英国CIPS制造业PMI 8月 49.0 48.6
1230 美国非农生产率环比年率 第二季修正值 -0.7% -0.5%
单位劳工成本 +3.3% +2.4%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月27日当周 40.9 41.0
初请失业金人数四周均值(万人) 41.025 --
续请失业金人数(万人) 8月20日当周 373.5 367.0
1330 加拿大经季节调整的RBC制造业PMI 8月 54.9 --
1400 美国建筑支出 7月 -1.3% +0.2%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 8月 50.6 48.5 (完)
--整理 龚芳/侯向明;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。