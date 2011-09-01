〔东京汇市〕欧元盘初大跌,瑞郎表现亮眼

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0713GMT--欧元在周五亚洲盘重挫,受挫于围绕希腊救援方案的不确定性日增,以及对欧洲银行业状况的忧虑.
欧元/美元EUR=最新报1.4265美元,此前曾跌至三周低位约1.4224美元.疲弱的欧元区采购经理人指数(PMI)以及西班牙公债标售结果令人失望,更有如在欧元的伤口上洒盐.[ID:nCN1938373][ID:nCN1893555]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。