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亚洲 | 2011年 9月 2日 星期五 07:35 BJT

〔东京汇市〕欧元盘初大跌,瑞郎表现亮眼

0713GMT--欧元在周五亚洲盘重挫,受挫于围绕希腊救援方案的不确定性日增,以及对欧洲银行业状况的忧虑.

欧元/美元EUR=最新报1.4265美元,此前曾跌至三周低位约1.4224美元.疲弱的欧元区采购经理人指数(PMI)以及西班牙公债标售结果令人失望,更有如在欧元的伤口上洒盐.[ID:nCN1938373][ID:nCN1893555]

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