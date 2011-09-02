《台湾报摘》--工商时报9月2日

* 头版头条:

--金管会周四公布,将取消银行投资中国大陆二择一、三择二、参股仅限一家、二分行後才得设子行及大陆分行放款等限制,并开放公股银行国际金融业务分行(OBU)、海外分行得对大陆企业、自然人授信,及与大陆银行往来及拆借.

* 其他:

--针对中国福建古雷石化投资案,台湾轻油裂解厂何时开放登陆,经济部长施颜祥周四首次提出松绑三原则,包括乙丙烯按照比例运回台湾、拥有主导权、对台湾相对投资.

--国泰金控(2882.TW)总经理李长庚称,上半年国寿海外投资避险策略在模型上增加"人为判断",结果看错避险方向,造成上半年避险成本达3.5%,下半年会回归模型判断,调整无本金交割远期外汇(NDF)及替代避险部位,将避险成本降回1.5-2%.

--中古屋市场8月份市况表现明显欠佳,接连碰上农历鬼月、後续打房政策及全球股灾等负面影响,造成房市信心也面临动摇.最新统计显示,具有全台房市指标性的双北市都会区的中古屋市场,8月以来,首度出现价量双双下修的局面.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.