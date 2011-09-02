《台湾报摘》--工商时报9月2日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--金管会周四公布,将取消银行投资中国大陆二择一、三择二、参股仅限一家、二分行後才得设子行及大陆分行放款等限制,并开放公股银行国际金融业务分行(OBU)、海外分行得对大陆企业、自然人授信,及与大陆银行往来及拆借.
* 其他:
--针对中国福建古雷石化投资案,台湾轻油裂解厂何时开放登陆,经济部长施颜祥周四首次提出松绑三原则,包括乙丙烯按照比例运回台湾、拥有主导权、对台湾相对投资.
--国泰金控(2882.TW)总经理李长庚称,上半年国寿海外投资避险策略在模型上增加"人为判断",结果看错避险方向,造成上半年避险成本达3.5%,下半年会回归模型判断,调整无本金交割远期外汇(NDF)及替代避险部位,将避险成本降回1.5-2%.
--中古屋市场8月份市况表现明显欠佳,接连碰上农历鬼月、後续打房政策及全球股灾等负面影响,造成房市信心也面临动摇.最新统计显示,具有全台房市指标性的双北市都会区的中古屋市场,8月以来,首度出现价量双双下修的局面.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。